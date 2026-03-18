Ученици проследиха пътя на водата в Хасково, отразяващ се на цената ѝ

    Ученици от Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково се запознаха с пътя на водата в специален тур, организиран от ВиК – Хасково по повод 22 март – Световен ден на водата. Единайсетокласниците с профил химия и биология бяха придружени от преподавателя им по биология Диана Костадинова.

    Учениците бяха приветствани от управителя на ВиК – Хасково инж. Ненко Дервенков, който изрази надежда, че някои от тях биха могли да изберат професии, свързани с работата във водното дружество. Той подчерта, че се радва, че млади хора проявяват интерес към един от най-важните елементи за човешкия живот – водата.

    Главният инженер на ВиК – Хасково Никола Каракехайов първо им показа един от над 70-те кладенеца, които захранват град Хасково с питейна вода. Кладенецът е с дълбочина повече от 70 метра. В зоната те разгледаха още помпената станция, чиято сграда е построена през 1938 година, запознаха се и с процеса на дезинфекция на водата.

    Инж. Каракехайов обърна внимание, че водата на Хасково се доставя от няколко вододайни зони, като най-отдалечената е Ябълково – на около 30 километра от града. За да стигне до крайния потребител, понякога водата преминава през пет препомпвания, което се отразява на цената ѝ, тъй като в нея се калкулира използваната електрическа енергия. Всяка секунда в града постъпват около 500 литра вода, подчерта инж. Каракехайов. Той добави, че водата за град Хасково подлежи на учестен мониторинг от 2017 година насам, който включва пълен физико-химичен, микробиологичен и радиологичен анализ на всеки три месеца от девет пункта при крайни потребители. При последните изследвания само две от пробите са били с леко отклонение от стандартите. Планирано е нови проби да бъдат взети в началото на април, като те се изследват в лицензирана лаборатория.

    По-късно учениците се впечатлиха от двата резервоара за вода, всеки с вместимост 15 000 кубични метра и от водонапорната кула, откъдето водата тръгва към мрежата в града. Хасково разчита на три подобни водонапорни кули.

    Последната спирка от обиколката беше Пречиствателната станция за отпадни води, където учениците видяха как се извършват пробите на постъпващата в станцията вода и на вече пречистената. Те бяха впечатлени от „находките“, които се отделят на грубите решетки – сред тях телевизор, килим и огромно количество мокри кърпички, които запушват канализацията, не се разлагат и са изключително трудни за отделяне от отпадната вода.

    В диспечерния пункт учениците се запознаха с работата на станцията и научиха, че в река Хасковска след пречиствателната станция се излива напълно чиста вода, а отделените твърди вещества могат да се използват за наторяване на селскостопански насаждения.

    Учениците изявиха желание в бъдеще, във връзка с предстоящия учебен материал, да посетят и лабораторията за чиста вода на ВиК – Хасково, където се правят ежедневни тестове.

     
    Източник: Haskovo.NET

      15:47, 18 мар 2026
      А запознаха ли ги с факта че по пътя си от Ябълково до Хасково има 70 % загуби и това се отразява и то значително на ЦЕНАТА?????!!!!!
