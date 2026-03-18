Заетостта обхваща почти половината от населението на Хасковска област над 15 години

През 2025 г. общият брой на заетите лица достига 87.4 хил., или 49.4% от населението на 15 и повече навършени години в Хасковска област, съобщават от Териториалното бюро на НСИ в Хасково. Икономически активните лица в област Хасково на възраст 15 - 64 навършени години са 84.9 хил., или 69.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2024 г. коефициентът на икономическа активност нараства с 0.6 процентни пункта.
 
Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 84.7 хиляди.  Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 69.0% (74.0% за мъжете и 63.7% за жените).
Броят на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години с висше образование е 21.4 хил., със средно - 51.2 хил. и с основно и по-ниско образование - 12.1 хиляди.
 
Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години при лицата с висше образование е 92.9%, за лицата със средно образование - 76.9%, и за лицата с основно и по-ниско образование - 36.5%. 
Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 38.0 хил., от които 16.2 хил. са мъже и 21.7 хил. са жени. 
 
Наблюдението на работната сила във всички държави - членки на ЕС,
включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.
 
Георги Георчев с титла от Държавното първенство по карате
Ученици проследиха пътя на водата в Хасково, отразяващ се на цената ѝ
Клуб по фотография към „Младежки център" Хасково представя „Светлината на нощта"
РИОСВ – Хасково обяви конкурси и инициативи за Деня на водата
Иван отива на съд за убийството на Маги, прокуратурата изнесе подробности
Благотворителната инициатива „Хасково за децата" ще се проведе на 4 април в Хасково
