Заетостта обхваща почти половината от населението на Хасковска област над 15 години

През 2025 г. общият брой на заетите лица достига 87.4 хил., или 49.4% от населението на 15 и повече навършени години в Хасковска област, съобщават от Териториалното бюро на НСИ в Хасково. Икономически активните лица в област Хасково на възраст 15 - 64 навършени години са 84.9 хил., или 69.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2024 г. коефициентът на икономическа активност нараства с 0.6 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 84.7 хиляди. Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 69.0% (74.0% за мъжете и 63.7% за жените).

Броят на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години с висше образование е 21.4 хил., със средно - 51.2 хил. и с основно и по-ниско образование - 12.1 хиляди.

Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години при лицата с висше образование е 92.9%, за лицата със средно образование - 76.9%, и за лицата с основно и по-ниско образование - 36.5%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 38.0 хил., от които 16.2 хил. са мъже и 21.7 хил. са жени.

Наблюдението на работната сила във всички държави - членки на ЕС,