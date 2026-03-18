„Прогресивна България“, ГЕРБ и ПП-ДБ събират най-голяма подкрепа сред читателите на Haskovo.net, сочат резултатите от допитване до тях малко преди официалния старт на предизборната кампания за извънредните парламентарни избори на 19 април. Общият брой отговорилите на въпроса „Как бихте гласували на предстоящите извънредни парламентарни избори?" е 280.

За формацията на бившия президент Румен Радев са заявили подкрепа 110 или 39,1%. Следват ГЕРБ с 47 или 16,8% от анкетираните и ПП-ДБ с 38 или 13,6%.

„Възраждане“ получават гласовете на 12 души или 4,3%, „Величие“ са с 10 или 3,6 на сто.

Новото движение „Сияние“ е получило подкрепата на 7 души или 2,5 на сто. Парламентарно представените досега ДПС и БСП получават по 6 души подкрепа или 2,1%.

АПС имат 4 или 1,4%, ИТН е с 3 или 1,1%, а „Синя България“ двама от отговорилите или 0,7%.

10 или 3,6 на сто са казали, че ще подкрепят друга политическа формация, 13 или 4,6% са декларирали, че няма да гласуват, а 12 наши читатели или 4,3% са посочили, че ще отидат до урните, но ще гласуват „Не подкрепям никого“.

Анкетите на Haskovo.net не претендират за представителност, но все пак дават някакви насоки за политическите нагласи в региона. По отношение на първите три партии резултатите съвпадат с почти всички проведени и оповестени социологически изследвания досега.

Ограниченият брой на отговорилите в анкетата, 280 души, е прекалено малка извадка, за да отчете дали някоя от изброените политически партии ще премине 4-процентовата бариера или не.