Актуални работни места в Хасково: Търсят се кадри за бизнеса и образованието

Дирекция „Бюро по труда“ – Хасково и Регионалното управление на образованието обявиха най-новите вакантни позиции за специалисти и работници в областния град.

В сектора на образованието РУО-Хасково информира за свободно място за учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап в ОУ „Любен Каравелов“ в Хасково. Документи за кандидадстване ще се приемат до 25 юни 2026 г. В ОУ „Васил Левски“ в димитровградското село Ябълково е обявено свободно място за медиатор по проект „Успех за теб“, като желаещите могат да кандидатстват до 4 май 2026 г.

Голям списък от предложения идва от местния бизнес, като в сводката на дирекция „Бюро по труда“ Хасково се откроява засилено търсене на персонал в търговията, където са необходими продавач-консултанти за обекти за: закуски и напитки, хранителен магазин, за домашни потреби, за дрехи втора употреба, за обслужване на кулинарен щанд.

Хотелиерският и ресторантьорският бранш също разширяват екипите си, обявявайки позиции за камериерки, рецепционисти, готвачи, бармани и сервитьори. За хората с технически умения са налични места за автомонтьори, техници и монтьори, а производствените предприятия в региона търсят мебелисти, монтажници и общи работници. Административният сектор предлага заетост за спедитор, диспечер за приемане на поръчки и мениджър екип.

Всички позиции, описани в „Бюрото по труда“, са насочени към хора с различна степен на квалификация, като работодателите предоставят възможности както за специализиран труд, така и за общи работници.