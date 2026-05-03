Предимно облачно и слаб дъжд в неделя

Предимно облачно време ще преобладава днес над Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

В първата половина на деня слънцето ще пробива, но за кратко. Следобед облачността ще се вплътни и на места ще има превалявания от слаб дъжд. Ще суха от слаб до умерен вятър, като дневните стойности ще бъдат сравнително ниски за този период на годината. Максималната температура в региона няма да надхвърли 13 градуса.

През вечерта отново ще има заоблачавания, като в началото на новото денонощие ще се изясни. През идната седмица се очакват по-високи дневни температури. Още в първия ден на новата седмица максималната температура ще се повиши с 5-6 градуса.