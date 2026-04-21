Жълт код за дъжд и по-ниски температури във вторник

Жълт код за дъжд е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за всички общини в региона.

Ще има значителни валежи, като количествата за денонощието ще са между 20 и 35 литра на квадратен метър.

Дъждът ще започне в следобедните часове. Преди обед ще преобладава предимно слънчево време. Дневните стойности ще бъдат по-ниски от вчера. Максималната температура в региона няма да надхвърли 17 градуса.

Валежите ще продължат и през нощта, включително и в сряда, когато дневните температури ще се понижат с още 3-4 градуса.