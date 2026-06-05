Арести за пиян и двама дрогирани водачи, а в единия откриха канабис

Трима водачи, нарушили пътния закон, са задържани през денонощието в Свиленград и Любимец, съобщиха от полицията.

Вчера в 2:50 часа в Любимец униформените служители са спрели за проверка лек автомобил „Мерцедес“, шофиран от 35-годишен. Тест с дрегер показал наличие на 1,64 промила алкохол.

За шофиране след употреба на дрога в РУ Свиленград е пренощувал 51-годишен от града. Той е управлявал индивидуално техническо превозно средство. Тестван е за употреба на наркотични вещества и уредът е отчел положителен резултат за употреба на амфетамин и метамфетамин. При обиск в него служителите са намерили и плик със суха зелена листна маса с тегло 1,84 грама, реагираща на канабис при полеви наркотест.

Третият водач е спрян в Свиленград снощи около 21 часа. Той се е движил по улиците на града с леката си кола „Лексус“. Автопатрулът е използвал техническо средство за проверка на 54-годишния жител на село Тънково. Тестът показал положителна проба за кокаин.

И тримата водачи са отказали медицински изследвания. Задържани са до 24 часа по стартиралите бързи производства.