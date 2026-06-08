Арестуваха двама пияни водачи и един дрогиран

Трима нарушители на пътя са задържани в Хасковска област в рамките на два дни, съобщиха от полицията.

На 5 юни в ареста е пренощувал мъж на 48 г. от свиленградското село Момково, управлявал „Фолксваген“-а си по улиците на града след употреба на дрога.

В Любимец е проверен 44-годишен водач на „Киа“, движил се с наличие на 1,61 промила алкохол.

Също с алкохол на следващия ден в Хасково е заловен водач на „Фолксваген“. 51-годишният хасковлия е проверен от униформените с дрегер, който отчел 2,94 промила в издишания въздух. Водачът е отказал медицински изследвания и е задържан.

По трите случая са заведени бързи производства.