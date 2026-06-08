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Хванаха жена при опит да тегли пари от чужда карта

Жена, присвоила чужда банкова карта е заловена в Харманли. Това е станало след сигнал от мъж на 56 години, който съобщил, че я е изгубил на 18-ти май, след което я блокирал.

На 5-ти юни той получил съобщение за опит за транзакция с картата си. Пред полицаите съобщил, че след блокирането на картата, това е втори опит за неуспешно теглене на пари.

В хода на издирването, полицаите са установили, че мястото, от където е пробвано да се изтеглят средства е игрална зала в града. На място е задържана 33-годишна харманлийка, която се оправдала, че картата е намерена от малолетния ѝ син. Образувано е досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

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