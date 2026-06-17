Млади момчета паднаха от мотоциклет и тротинетка

Два пътни инцидента с двуколесни превозни средства са станали през изминалото денонощие в Хасковска област, съобщават от МВР. 18-годишно момче от кърджалийското село Подрумче се е движело с мотоциклет, на който е загубил управлението и е паднал на земята. Това е станало в 19,30 часа край харманлийското село Орешец. След праглед е освободено за домашно лечение.

Неполнолетен е катастрофирал с тротинетка в Харманли. В кръстовището между улиците „Хаджи Димитър“ и „Бузлуджа“ с електрическа тротинетка е навлязъл 15-годишен. Момчето е загубило контрол над возилото и е паднало на платното. То също е изпратено за лечение в къщи, след преглед в болницата.

И по двете произшествия са съставени актове по Закона за движение по пътищата.