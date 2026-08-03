Спират камионите над 20 тона в жегите по ключови пътища в Хасковско

Временна организация на движението по републиканската пътна мрежа се въвежда заради очакваните високи температури над 35°C, съобщиха от Областна администрация – Хасково.

Ограничението е свързано с необходимостта от запазване на пътните настилки и се отнася за тежкотоварни автомобили с обща маса над 20 тона.

Забраната за движение ще бъде в сила от 4 до 7 август в часовия диапазон от 13:00 до 21:00 часа, заради високите температури.

На територията на област Хасково ограничението ще важи за автомагистрала А-4 „Оризово – ГКПП Капитан Андреево“ от км 19+800 до км 111+320, път I-5 „Стара Загора – Димитровград – Хасково – Кърджали“ от км 266+600 до км 319+100 и път II-55 „Нова Загора – Дрипчево – Свиленград“ от км 151+060 до км 186+310.

Ограничението не важи за превозни средства, които транспортират опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим.

По време на забраната тежкотоварните автомобили трябва да изчакват на подходящи места извън пътното платно, без да създават затруднения за останалите участници в движението.