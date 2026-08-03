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Митрополит Николай ще отслужи богослужение пред иконата „Златна ябълка“ в Хасково

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    Празнична вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица ще бъде отслужена в храм „Успение Богородично“ в Хасково на 10 август (понеделник) от 19:00 часа.

    Богослужението е част от програмата на архиерейските служби през Богородичния пост, които ще бъдат отслужени от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай.

    В центъра на богослуженията е чудотворната икона на Пресвета Богородица „Златна ябълка“, пред която вярващите ще имат възможност да се поклонят.

    От храма канят жителите и гостите на Хасково да присъстват на молитвеното последование и да станат част от празничните богослужения през Богородичния пост.

    Източник: Haskovo.NET

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