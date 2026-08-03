Жена пострада при удар между коли, мотопедист е в болница след падане

Двама души пострадаха при две катастрофи в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Пътничка в автомобил е ранена в инцидент на пътен възел край хасковското село Узунджово. На 1 август в 17:45 часа, 57-годишен хасковлия е шофирал „Фолксваген“. При маневра завой наляво не е пропуснал движещ се по път с предимство лек автомобил „Ауди“, управляван от 44-годишен симеоновградчанин. От удара между тях е пострадала возещата се отпред в „Ауди“-то пътничка от Симеоновград на 43 г. Прегледана и освободена за домашно лечение. Съставен е акт.

Със същата санкция се е разминал и водач на мотопед, самокатастрофирал в Димитровград на 2 август. В 20:40 часа по улица „Бригадирска“ се е движил с мотопед мъж на 56 г. от града. Той е загубил управлението на ляв завой и е паднал на платното. Настанен е в МБАЛ Хасково за лечение, без опасност за живота. Пробата му е отрицателна.