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30-годишен с електрическа триколка блъсна две деца в Симеоновград

10-годишно момче пострада леко при пътен инцидент на кръстовище в Симеоновград, съобщиха от ОДМВР – Хасково.

Произшествието е станало вчера около 12:00 часа на кръстовището между улиците „Търговска“ и „Цар Освободител“. 30-годишен водач, управлявал електрическо двуместно триколесно превозно средство, като е загубил контрол над управлението и е блъснал две деца — 6-годишно момиче и 10-годишно момче, които в този момент пресичали платното за движение неправилно.

При сблъсъка е пострадало по-голямото дете. След преглед в местната болница 10-годишното момче е освободено за домашно лечение, без опасност за живота.

Източник: Haskovo.NET

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