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Умъртвиха 66 овце и агнета в Тянево заради шарка, набелязаха мерки

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    Установено е първично огнище на шарка по дребните преживни животни в регистриран обект с 66 овце в село Тянево, община Симеоновград. Животните – 57 овце и 9 агнета са умъртвени по хуманен начин и са загробени. Стопанинът ще бъде обезщетен от държавата.

    В тази връзка областният управител на Хасково Тодор Иванов свика заседание на Областната епизоотична комисия. В него участваха членовете на комисията, като бяха обсъдени и набелязани мерки за ограничаване и недопускане разпространението на заболяването.

    Директорът на ОДБХ – Хасково д-р Георги Атанасов информира, че е определена 5-километрова защитна зона, която обхваща селата Тянево и Дряново (община Симеоновград) и село Овчарово (община Харманли).

    Определена е и 20-километрова надзорна зона, в която попадат Симеоновград, селата Пясъчево, Калугерово, Навъсен, Троян, Свирково и Константиново (община Симеоновград); град Харманли и селата Поляново, Преславец, Шишманово, Българин, Рогозиново, Надежден, Доситеево, Коларово, Богомил, Браница, Черепово и Изворово (община Харманли); селата Българска поляна, Орлов дол и Владимирово, село Светлина (община Тополовград); град Гълъбово и селата Помощник, Главан, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Априлово, Обручище, Мусачево и Великово (община Гълъбово, област Стара Загора); селата Полски градец, Бели бряг, Рисиманово, Константиновец, Любеново и Трояново (община Раднево, област Стара Загора), както и селата Бащино и Васил Левски (община Опан, област Стара Загора).

    В засегнатите райони се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, отглеждане на животните при оборен режим, преброяване на животните и засилен официален ветеринарномедицински контрол. Заболяването не представлява опасност за хората, но може да причини сериозни икономически щети.

    Областният управител Тодор Иванов ще издаде заповед за свикване на общинските епизоотични комисии с цел информиране на животновъдите и населението и предприемане на необходимите превантивни мерки.

    Източник: Haskovo.NET

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