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Строги мерки в Хасковско заради шарка по овцете в Първомай

Областният управител на Хасково Тодор Иванов свика Областна епизоотична комисия във връзка с огнище на шарка по дребните преживни животни, установено в района на община Първомай, област Пловдив. В тази връзка бе въведена 15-километрова наблюдавана зона, в която попадат и населени места от община Димитровград – селата Скобелево, Върбица и Бодрово.

Директорът на ОДБХ – Хасково д-р Христо Тодоров каза, че мерките са насочени към недопускане на заболяването и неговото ранно откриване в случай на появата му. Те включват повишено внимание към биосигурността в животновъдните обекти, ограничаване на нерегламентираното движение на животни, а също така информиране на стопаните за необходимите предпазни действия.

Движението на дребни преживни животни се извършва с необходимите ветеринарномедицински документи. Въведена е и дезинфекция на автомобилите, преминаващи през граничните пунктове на територията на областта. След заседанието бе получена Заповед на директора на БАБХ за разширяване на обхвата в още няколко населени места в община Димитровград: Светлина, Горски извор, Ябълково, Великан, Сталево, както и в община Минерални бани – селата Минерални бани, Брястово и Сусам.

Източник: Haskovo.NET

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