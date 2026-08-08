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18-годишен е задържан за смъртта на чичо си

24-годишен мъж е убит през изминалата нощ в димитровградското село Странско. Сигналът за тежкото престъпление е подаден около 1:30 часа.

За извършител на деянието е задържан 18-годишният племенник на жертвата. Двамата мъже, жители на област Ямбол, са пребивавали в района като сезонни работници.

По първоначални данни от разследването между двамата е възникнал конфликт по-рано през деня. След като 24-годишният мъж заспал, младежът му нанесъл смъртоносен удар с дървен кол по главата. Престъплението е извършено в присъствието на съпругата на жертвата.

Пристигналите на място полицейски екипи са задържали 18-годишния заподозрян, който е направил самопризнания. Направената му проба с дрегер е отчела наличие на над 1 промил алкохол в кръвта.

Очаква се Окръжна прокуратура – Хасково да повдигне обвинение на задържания и да наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

 

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