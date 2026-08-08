От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

8 екипа огнеборци, доброволци и горски се включиха в гасенето на два пожара в област Хасково

Два пожара в сухи треви, храсти и лесонепригодна растителност са възникнали този следобед на територията на област Хасково, съобщиха от Областна администрация.

Единият пожар е в близост до кв. „Марийно“, община Димитровград. На място са изпратени четири екипа на ПБЗН.

Вторият пожар е между селата Черепово и Браница, община Харманли, в близост до пътя. Към мястото са изпратени 4 екипа на ПБЗН.

В гасенето се включват и доброволци, а към района се отправят служители на ДГС – Харманли. Към момента няма опасност за населените места.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Пожар в село Крум остави 68-годишна жена без дом
Пожар в село Крум остави 68-годишна жена без дом
Бойлер подпали апартамент в Димитровград, мъж е с опасност за живота след изгаряния?
Бойлер подпали апартамент в Димитровград, мъж е с опасност за живота след изгаряния?
33-годишен клошар е задържан за серия палежи в Хасково
33-годишен клошар е задържан за серия палежи в Хасково
Пожар в амонячния цех на торовия завод в Димитровград
Пожар в амонячния цех на торовия завод в Димитровград
Парижката Света Богородица в пламъци
Парижката Света Богородица в пламъци
Пожар в циментовия завод в Димитровград
Пожар в циментовия завод в Димитровград
Млад мъж пострада при пожар в автосервиз в Хасково
Млад мъж пострада при пожар в автосервиз в Хасково
Пострадалите от Момчиловци: „Бебето спеше, а пламъците влизаха в стаята"
Пострадалите от Момчиловци: „Бебето спеше, а пламъците влизаха в стаята"
Голям пожар се разрази в апартамент в Димитровград
Голям пожар се разрази в апартамент в Димитровград

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Владиката отслужи тържествена литургия в обновявания исторически храм „Св. Архангел Михаил“ в Славяново
Владиката отслужи тържествена литургия в обновявания исторически храм „Св. Архангел Михаил“ в Славяново
преди 3 часа
Антон Димитров с бронзов медал на Европейската купа в Скопие
Антон Димитров с бронзов медал на Европейската купа в Скопие
преди 3 часа
Мартин Недев от ПМГ-Хасково със сребърен медал от международната олимпиада по изкуствен интелект
Мартин Недев от ПМГ-Хасково със сребърен медал от международната олимпиада по изкуствен интелект
преди 5 часа
Търсят учители и персонал в училища и детска градина в Хасково, Димитровград и Любимец
Търсят учители и персонал в училища и детска градина в Хасково, Димитровград и Любимец
преди 10 часа
Повдигнаха обвинение на 18-годишния за убийството на чичо си
Повдигнаха обвинение на 18-годишния за убийството на чичо си
преди 11 часа
МЗ: Д-р Георги Гелов остава начело на МБАЛ – Хасково до приключването на конкурса за нов съвет на директорите
МЗ: Д-р Георги Гелов остава начело на МБАЛ – Хасково до приключването на конкурса за нов съвет на директорите
преди 13 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Daniel Verstappen & Nina Nikolina - RAYNA

Случаен виц

Последен ден за цените в лева и евро: От 9 август двойното обозначаване вече не е задължително
БАБХ иззе близо 800 кг овча лой без документи от автобус

Възможностите не идват при този, който чака. Те се пленяват от онзи, който атакува." - Джордж Патън

Последни обяви

Случайна рецепта

Бутерки с кайма
Бутерки с кайма

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.