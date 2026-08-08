8 екипа огнеборци, доброволци и горски се включиха в гасенето на два пожара в област Хасково

Два пожара в сухи треви, храсти и лесонепригодна растителност са възникнали този следобед на територията на област Хасково, съобщиха от Областна администрация.

Единият пожар е в близост до кв. „Марийно“, община Димитровград. На място са изпратени четири екипа на ПБЗН.

Вторият пожар е между селата Черепово и Браница, община Харманли, в близост до пътя. Към мястото са изпратени 4 екипа на ПБЗН.

В гасенето се включват и доброволци, а към района се отправят служители на ДГС – Харманли. Към момента няма опасност за населените места.