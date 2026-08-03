Огнена стихия край Рогозиново: Горят 100 декара гора и дървен материал

Пожар избухна днес следобед край село Рогозиново, община Харманли.

По първоначални данни стихията е тръгнала от сечище по време на работа, като бързо е обхванала около 60 кубически метра складирана дървесина и се е разпростряла върху близо 100 декара тополова гора и сухи треви. Огънят вилнее в района между река Марица и едноименната автомагистрала. Към момента четири екипа на пожарната се борят с пламъците, опитвайки се да ги ограничат и да не допуснат разрастването им. За момента няма директна заплаха за близките населени места или за движението по магистралата.

Днешният ден бе динамичен за хасковските спасителни екипи, които реагираха и на други по-малки инциденти в региона, включително и на пожара край село Гарваново, локализиран още тази сутрин.