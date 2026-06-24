От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

29 °C

Разследват причините за пожар в комбайн и два камиона

Сигнал за пожар на три моторни превозни средства е подаден снощи в РУ Свиленград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

В 22:15 часа на спешния телефон е съобщено, че в земеделски имот в местността „Съроглу“ в землището на село Райкова могила в пламъци са комбайн и „Мерцедес“, собственост на ЕООД и товарна „Скания“, чийто собственик е 38-годишен свиленградчанин.

В пожара са изгорели трите кабини на превозните средства. Работата по изясняване причините за пожара продължава. По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Пожар в село Крум остави 68-годишна жена без дом
Пожар в село Крум остави 68-годишна жена без дом
Бойлер подпали апартамент в Димитровград, мъж е с опасност за живота след изгаряния?
Бойлер подпали апартамент в Димитровград, мъж е с опасност за живота след изгаряния?
33-годишен клошар е задържан за серия палежи в Хасково
33-годишен клошар е задържан за серия палежи в Хасково
Пожар в амонячния цех на торовия завод в Димитровград
Пожар в амонячния цех на торовия завод в Димитровград
Парижката Света Богородица в пламъци
Парижката Света Богородица в пламъци
Пожар в циментовия завод в Димитровград
Пожар в циментовия завод в Димитровград
Млад мъж пострада при пожар в автосервиз в Хасково
Млад мъж пострада при пожар в автосервиз в Хасково
Пострадалите от Момчиловци: „Бебето спеше, а пламъците влизаха в стаята"
Пострадалите от Момчиловци: „Бебето спеше, а пламъците влизаха в стаята"
Голям пожар се разрази в апартамент в Димитровград
Голям пожар се разрази в апартамент в Димитровград

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Задържаха мъж с метамфетамин и лула
Задържаха мъж с метамфетамин и лула
преди 1 час
Главният архитект на Хасково: Изкопът на ул. „Гоце Делчев“ се изпълнява по проект, по-бързото строителство е най-безопасно
Главният архитект на Хасково: Изкопът на ул. „Гоце Делчев“ се изпълнява по проект, по-бързото строителство е най-безопасно
преди 3 часа
Слънце и облаци, но с високи стойности на Еньовден
Слънце и облаци, но с високи стойности на Еньовден
преди 3 часа
Хасково сред най-застрашените области у нас заради липса на медици
Хасково сред най-застрашените области у нас заради липса на медици
преди 17 часа
Съдът отмени по-високата такса смет за Димитровград и село Бодрово
Съдът отмени по-високата такса смет за Димитровград и село Бодрово
преди 17 часа
Външно тяло на климатик се възпламени в кв. „Орфей“
Външно тяло на климатик се възпламени в кв. „Орфей“
преди 18 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Реалността: Завръщане към Цялото

Случаен виц

Слънце и облаци, но с високи стойности на Еньовден
Задържаха мъж с метамфетамин и лула

Обичам да пътувам, но мразя да пристигам - Алберт Айнщайн

Последни обяви

Случайна рецепта

Домашна вита баница с мая
Домашна вита баница с мая

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.