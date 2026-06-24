Разследват причините за пожар в комбайн и два камиона

Сигнал за пожар на три моторни превозни средства е подаден снощи в РУ Свиленград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

В 22:15 часа на спешния телефон е съобщено, че в земеделски имот в местността „Съроглу“ в землището на село Райкова могила в пламъци са комбайн и „Мерцедес“, собственост на ЕООД и товарна „Скания“, чийто собственик е 38-годишен свиленградчанин.

В пожара са изгорели трите кабини на превозните средства. Работата по изясняване причините за пожара продължава. По случая е образувано досъдебно производство.