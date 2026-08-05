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Областният управител: Нямам правомощия да защитавам директор на МБАЛ – Хасково с изтекъл мандат

Областният управител на Хасково Тодор Иванов публикува официално становище по повод постъпила в Областна администрация подписка от служители на „МБАЛ – Хасково“ АД в подкрепа на изпълнителния директор на лечебното заведение.

Подписката е внесена на 5 август 2026 г. от инициативен комитет, в който участват началници на отделения в болницата. Поради липсата на посочен адрес за кореспонденция, становището е публикувано публично.

В документа областният управител посочва, че според данните в Търговския регистър мандатът на Съвета на директорите на „МБАЛ – Хасково“ АД е изтекъл на 8 юни 2026 г., въпреки че изпълнителният директор продължава да фигурира като представител на дружеството.

Тодор Иванов подчертава, че областният управител няма законови правомощия да се произнася по мандата на органите на управление на болницата или да защитава конкретно лице при изтекъл мандат.

В становището се посочва още, че „МБАЛ – Хасково“ АД е акционерно дружество с преобладаващо държавно участие, като правата на държавата се упражняват от министъра на здравеопазването. Именно Министерството на здравеопазването е компетентният орган по отношение на управлението на лечебното заведение.

Според областния управител подписката представлява опит за външна намеса в решения, които са от компетентността на органите на дружеството и на принципала.

Поради това подписката се приема единствено за сведение и няма да доведе до действия от страна на Областна администрация. Тя ще бъде препратена до Министерството на здравеопазването.

В заключение Тодор Иванов заявява, че в интерес на болницата, нейните служители и пациентите е лечебното заведение да бъде управлявано от лица с валиден мандат, избрани и вписани по установения законов ред.

Източник: Haskovo.NET

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