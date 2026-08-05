Иззеха 544 стоки менте от лек автомобил

Текстил и парфюми на защитени марки иззеха полицаи от управлението в Свиленград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Вчера в 04 часа на км.94 на АМ „Марица“ патрул е спрял за проверка лек автомобил „Фолксваген“. Колата е била шофирана от 36-годишен сръбски водач и спътници двама негови сънародници на 55 г. и 49 г. В хода на контрола униформените са намерили 176 текстилни артикула и 368 парфюмни води с лого и надпис на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя.

Стоките са предадени с протокол на разследващите по образуваното досъдебно производство.