От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

19 °C

Полицията в Хасковско конфискува 3119 „маркови“ стоки и забранени торове

Препарати за растителна защита са иззели полицаи от управлението в Свиленград, съобщиха от полицията. На 5 май в 15:20 часа те са извършили проверка на лек автомобил „Мерцедес“ на платно „влизащи“ в страната автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“. Колата е била шофирана от 25-годишен от Кърджали със спътници двама негови съграждани на 27 г. и 18 г. При проверката в автомобила са намерени 60 литра препарати за растителна защита, забранени за внос. Предадени са с разписка на митническите служители по образуваното досъдебно производство.

Пътни полицаи иззеха стоки на защитени марки при проверка на автобус на АМ „Марица“. Вчера в 01:50 часа на км 95 в посока на движение към АМ „Тракия“ униформените служители са спрели за проверка автобус „Мерцедес“. Рейсът е бил управляван от 46-годишен турски водач. В багажното отделение са намерени 3119 текстилни изделия и чанти с лого и надпис на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя. Артикулите са предадени с протокол по стартиралото разследване.



 

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Задържаха младеж с дрога пред игрална зала в Хасково
Задържаха младеж с дрога пред игрална зала в Хасково
преди 1 час
Серия от арести на пияни водачи в Хасковско
Серия от арести на пияни водачи в Хасковско
преди 1 час
Жена обра клиентка в хасковска аптека
Жена обра клиентка в хасковска аптека
преди 1 час
Задържаха пиян водач на тир след удар в дърво
Задържаха пиян водач на тир след удар в дърво
преди 1 час
Първо място за Александра Атанасова от Езиковата гимназия в състезание по компютърна лингвистика
Първо място за Александра Атанасова от Езиковата гимназия в състезание по компютърна лингвистика
преди 2 часа
Променливо, но топло време в четвъртък
Променливо, но топло време в четвъртък
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – David Guetta & OneRepublic - I Don't Wanna Wait

Случаен виц

Задържаха младеж с дрога пред игрална зала в Хасково

Автентичната тъпота всеки път надминава изкуствения интелект. - Тери Пратчет

Последни обяви

Случайна рецепта

Предястие от яйца и майонезен сос
Предястие от яйца и майонезен сос

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.