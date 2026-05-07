Полицията в Хасковско конфискува 3119 „маркови“ стоки и забранени торове

Препарати за растителна защита са иззели полицаи от управлението в Свиленград, съобщиха от полицията. На 5 май в 15:20 часа те са извършили проверка на лек автомобил „Мерцедес“ на платно „влизащи“ в страната автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“. Колата е била шофирана от 25-годишен от Кърджали със спътници двама негови съграждани на 27 г. и 18 г. При проверката в автомобила са намерени 60 литра препарати за растителна защита, забранени за внос. Предадени са с разписка на митническите служители по образуваното досъдебно производство.

Пътни полицаи иззеха стоки на защитени марки при проверка на автобус на АМ „Марица“. Вчера в 01:50 часа на км 95 в посока на движение към АМ „Тракия“ униформените служители са спрели за проверка автобус „Мерцедес“. Рейсът е бил управляван от 46-годишен турски водач. В багажното отделение са намерени 3119 текстилни изделия и чанти с лого и надпис на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя. Артикулите са предадени с протокол по стартиралото разследване.





