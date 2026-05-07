Задържаха младеж с дрога пред игрална зала в Хасково

Двама мъже са задържани с дрога в Хасково и Харманли, съобщиха от полицията.

21-годишен от село Радиево е проверен на 5 май по обяд пред игрална зала в Хасково. В него е открита сгъвка с грам бяло вещество, за което той твърди, че е кристал за пушене. Предал го е с протокол на разследващите.

На следващия ден в Харманли е заловен мъж на 42 г. с наркотик. Около 19 часа криминалисти са проверили дома му на улица „Тракийска“. В пристройка в двора на къщата е открит плик с тегло 50 грама със суха зелена листна маса. Полевият наркотест е отреагирал на марихуана. Последвало е задържането на мъжа по заведеното досъдебно производство.