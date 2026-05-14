Кола излетя на тротоар и се заби в дърво при катастрофа край „Буркана“

Кола излетя на тротоар и се заби в дърво при катастрофа край парк „Брезите“, по-известен като „Буркана“, в хасковския квартал „Любен Каравелов“.

Инцидентът стана около 15 часа днес. Лекият автомобил „Ситроен“ е бил шофиран от хасковски автомонтьор. Той се е движел по улица „Мадара“ в посока квартал „Бадема“. На кръстовището с улица „Георги Бенковски“ е бил ударен от джип „Хюндай“, управляван от хасковлия, който не е спрял на знак „Стоп“.

При удара между двете коли, „Ситроенът“ се е озовал на тротоара, счупвайки метално колче и се е забил в дърво. При удара са нанесени сериозни материални щети по колите. За щастие няма пострадали хора, включително и пешеходци.

Водачът на „Хюндая“ заяви, че е минавал много пъти през това кръстовище, но този път пропуснал да спре, при което последвал удара.

На мястото на произшествието имаше пътни полицаи за изясняване на случая. Дойдоха и пожарникари за оказване на съдействие. Водачите бяха тествани за алкохол, но промили не са отчетени.

Минувачи коментираха, че на това кръстовище често стават пътни инциденти, като настояха да се монтира светофар или да се предвидят допълнителни мерки и съоръжения за обезопасяване.