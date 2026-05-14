Големи български художници даряват творби в Хасково, за да подкрепят бъдещи таланти

За втори път в Хасково „Изкуство в помощ на изкуството“ – съвместна инициатива на Община Хасково, Художествена галерия „Форум“ и Фондация „Имеон-Балкани“, съобщиха от местната администрация.

Изложбата „Изкуството в помощ на изкуството“ е част от Национална платформа в подкрепа на талантливи ученици и студенти от областта на изкуствата. Идеята е на Фондация „Имеон-Балкани“ и обединява усилията на едни от най-значимите съвременни художници от областта на визуалните изкуства в България, които даряват свои произведения, за да подкрепят бъдещото поколение творци. Със средствата от продажбата на творбите е създаден Годишен фонд за изкуство към Фондацията, който подпомага талантливи ученици и студенти.

Събитието се провежда под патронажа на кмета на Община Хасково Станислав Дечев. Откриването на изложбата е на 18 май 2026 г. в ХГ „Форум“ от 17:30 ч. Експозицията ще остане в Хасково до 30 май.

