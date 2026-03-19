„Светлината на нощта“ е пътешествие на три поколения хасковски фотографи, продължило 10 месеца, а тази вечер беше представено в Младежки център Хасково.

Вдъхновителят и ръководител на Клуба по фотография Славян Костов разказа, че това е изложба, родена от общата страст на фотографите да открият и запазят за публиката красивото нощно лице на Хасково.

„От най-младите 15-годишни фотографи до доайените на фотографията и до човека с най-младежкия дух сред всички – Янко Найденов, който тази година ще отбележи 80-тата си годишнина, всички те вървяха по един път – пътят на светлината“, сподели Славян Костов. Той подчерта, че благодарение на проекта е създаден най-големият фото-архив от нощни образи и теми на Хасково.

„Там където денят разкрива всичко без усилие, нощта изисква търпение, поглед, страст и въображение. И когато повечето хора търсят топлината на дома в екстремния зимен студ, в минусовите температури, в поройните дъждове, тогава фотографите печелят най-силното си вдъхновение. Те напускат уюта и комфорта и се сливат с нощта, за да уловят миг светлина, който може би ще бъде единствен. Защото фотографията не е само техника, тя е и смелост“, сподели Славян Костов. И благодари на всички автори за тяхната отдаденост, а това са: Александра Заркова, Анна Калпакова, Виктория Богданова, Виктор Драганов, Валери Добрев, Гергана Димова, Глория Арсова, Живко Димитров, Иван Георгиев, Катерина Захариева, Кристиан Попов, Калоян Стоянов, Никол Петрова, Никол Панова, Янко Найденов, Кирил Пенев. Те са ученици, студенти, работещи и пенсионери и тази вечер подариха на града ни най-красивите хасковски светлини, които запечатаха не само с обективите си, но и със сърцата си. Авторите получиха лично поздравления от кмета на община Хасково Станислав Дечев, от заместника му Динко Тенев, от общински съветници, представители на културни институции, ценители на фотографията.

„Светлината на нощта“ се осъществи, благодарение на Програма „Културни инициативи“ на Община Хасково и е част от събитията, посветени на 25 години от създаването на Младежки център Хасково.