„Светлината на нощна“ – пътешествие на три поколения фотографи, които снимат Хасково със сърцата си

    „Светлината на нощта“ е пътешествие на три поколения хасковски фотографи, продължило 10 месеца, а тази вечер беше представено в Младежки център Хасково.

    Вдъхновителят и ръководител на Клуба по фотография Славян Костов разказа, че това е изложба, родена от общата страст на фотографите да открият и запазят за публиката красивото нощно лице на Хасково.

    „От най-младите 15-годишни фотографи до доайените на фотографията и до човека с най-младежкия дух сред всички – Янко Найденов, който тази година ще отбележи 80-тата си годишнина, всички те вървяха по един път – пътят на светлината“, сподели Славян Костов. Той подчерта, че благодарение на проекта е създаден най-големият фото-архив от нощни образи и теми на Хасково.

    „Там където денят разкрива всичко без усилие, нощта изисква търпение, поглед, страст и въображение. И когато повечето хора търсят топлината на дома в екстремния зимен студ, в минусовите температури, в поройните дъждове, тогава фотографите печелят най-силното си вдъхновение. Те напускат уюта и комфорта и се сливат с нощта, за да уловят миг светлина, който може би ще бъде единствен. Защото фотографията не е само техника, тя е и смелост“, сподели Славян Костов. И благодари на всички автори за тяхната отдаденост, а това са: Александра Заркова, Анна Калпакова, Виктория Богданова, Виктор Драганов, Валери Добрев, Гергана Димова, Глория Арсова, Живко Димитров, Иван Георгиев, Катерина Захариева, Кристиан Попов, Калоян Стоянов, Никол Петрова, Никол Панова, Янко Найденов, Кирил Пенев. Те са ученици, студенти, работещи и пенсионери и тази вечер подариха на града ни най-красивите хасковски светлини, които запечатаха не само с обективите си, но и със сърцата си. Авторите получиха лично поздравления от кмета на община Хасково Станислав Дечев, от заместника му Динко Тенев, от общински съветници, представители на културни институции, ценители на фотографията.

    „Светлината на нощта“ се осъществи, благодарение на Програма „Културни инициативи“ на Община Хасково и е част от събитията, посветени на 25 години от създаването на Младежки център Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
    Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
    Експонати - фрагменти от колекцията на Националния литературен музей, сред които и пистолетът, с който се е самоубил Яворов, гостуват в Хасково
    Експонати - фрагменти от колекцията на Националния литературен музей, сред които и пистолетът, с който се е самоубил Яворов, гостуват в Хасково
    Представиха картините от национален пленер по живопис "Квадрат"
    Представиха картините от национален пленер по живопис "Квадрат"
    Представиха изложба, посветена на жертвите в Белене
    Представиха изложба, посветена на жертвите в Белене
    Художествена галерия „Петко Чурчулиев” представя изложбата „Повече от роза“
    Художествена галерия „Петко Чурчулиев” представя изложбата „Повече от роза“
    Изложбата FISHLOVE гостува в Димитровград
    Изложбата FISHLOVE гостува в Димитровград
    "IV Mеждународна приятелска изложба на картина" гостува в Хасково
    "IV Mеждународна приятелска изложба на картина" гостува в Хасково
    Биоразнообразието на община Димитровград е представено в фотоизложба на фотографа Богдан Боев
    Биоразнообразието на община Димитровград е представено в фотоизложба на фотографа Богдан Боев
    38 фотографии представят живото културно наследство на Родопите
    38 фотографии представят живото културно наследство на Родопите

    Децата в големите градове са отглеждани като началници вкъщи – как това променя училището?
    Децата в големите градове са отглеждани като началници вкъщи – как това променя училището?
    преди 4 часа
    Хандбал и футбол през почивните дни в Хасково
    Хандбал и футбол през почивните дни в Хасково
    преди 5 часа
    Отдават под наем училищния стол на СУ „Васил Левски“ в Хасково
    Отдават под наем училищния стол на СУ „Васил Левски“ в Хасково
    преди 5 часа
    Задържаха тираджия с над 14 кг синтетичен канабиноид
    Задържаха тираджия с над 14 кг синтетичен канабиноид
    преди 5 часа
    С прожекция на филма „Роден под щастлива звезда“ започват честванията на Деня на Десети пехотен Родопски полк в Хасково
    С прожекция на филма „Роден под щастлива звезда“ започват честванията на Деня на Десети пехотен Родопски полк в Хасково
    преди 6 часа
    Задържан с над 739 кг марихуана поразен от инсулт, но остава в затворническа болница
    Задържан с над 739 кг марихуана поразен от инсулт, но остава в затворническа болница
    преди 6 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Може ли мисълта да управлява реалността?

    Случаен виц

    Децата в големите градове са отглеждани като началници вкъщи – как това променя училището?

    Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ние ограбваме нашите деца за утре. - Джон Дюи

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Картофено пюре
    Картофено пюре

