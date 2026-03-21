Община Минерални бани ще благоустрои улици в с. Сърница

Проект на община Минерални бани предвижда ремонт на част от уличната мрежа в едно от големите населени места в региона – село Сърница.

Идеята е за благоустрояване на улици в района на един от гробищните паркове и около стария рудник. Решението за дейностите бе взето от общинския съвет. Преди това обаче трябва искането да бъде одобрено от съответния държавен орган. Средства ще се търсят от Държавен фонд „Земеделие“.

Към настоящия момент общината е подала заявление за подпомагане. Необходимо е дейностите, включени в проекта, да съответстват на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Минерални бани.

„Това е трети проект по Държавен фонд „Земеделие“. Имаме проект, за който вече имаме споразумение. Той е за благоустрояване на улици в село Боян Ботево“, заяви кметът на общината Мюмюн Искендер.

Освен за благоустрояване на улици в село Боян Ботево, от общината вече са подписали административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и за реконструкция на водопроводната мрежа в село Сусам. На този етап се пристъпва към възлагане на обществени поръчки като дейности. На практика проектът за село Сърница се явява трети.

„За разлика от предния програмен период, тук всяка община има един гарантиран бюджет. С третото ни кандидатстване общината реално изпълва целия този бюджет. Ще може да се усвои възможността за финансиране по този начин, който е гарантиран“, коментира юристът Петя Малинова.