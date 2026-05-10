75-годишен ветеран стартира с Балканче на Купата на Хасково по мотокрос

    Около 90 състезатели участват в Купата на Хасково по мотокрос. Надпреварата е на мотополигона край града. Освен от България, в състезанието участват представители на Гърция и Турция. 

    Тренировките и квалификациите бяха вчера, а днес се провежда същинската надпревара. Купата на Хасково бе открита от заместник-кмета на общината Динко Тенев. Организатори са „Тийм Масар“ и Община Хасково. 

    Стартове има в класовете MX1, МХ2, МХ125, МХ Жени, МХ 250, МХ 450, МХ Ветерани, МХ 65, MX 85, МХ 50 и Балканче крос. 

    Най-възрастният участник е 75-годишният Милко Гущеров от казанлъшкото село Енина. Той се включи в надпреварата с Балканчета. Именно в Енина е създадена първата специализирана писта за Балканче крос. 

    Състезания там се провеждат вече половин век. 

    За призьорите днес бяха осигурени награди. Купи имаше за класиралите се от първо до трето място. 

    Източник: Haskovo.NET

