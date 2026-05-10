75-годишен ветеран стартира с Балканче на Купата на Хасково по мотокрос

Около 90 състезатели участват в Купата на Хасково по мотокрос. Надпреварата е на мотополигона край града. Освен от България, в състезанието участват представители на Гърция и Турция.

Тренировките и квалификациите бяха вчера, а днес се провежда същинската надпревара. Купата на Хасково бе открита от заместник-кмета на общината Динко Тенев. Организатори са „Тийм Масар“ и Община Хасково.

Стартове има в класовете MX1, МХ2, МХ125, МХ Жени, МХ 250, МХ 450, МХ Ветерани, МХ 65, MX 85, МХ 50 и Балканче крос.

Най-възрастният участник е 75-годишният Милко Гущеров от казанлъшкото село Енина. Той се включи в надпреварата с Балканчета. Именно в Енина е създадена първата специализирана писта за Балканче крос.

Състезания там се провеждат вече половин век.

За призьорите днес бяха осигурени награди. Купи имаше за класиралите се от първо до трето място.