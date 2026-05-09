Загуба за "Хасково Б" в първия полуфинал срещу "Раковски"

    Със загуба започнаха полуфиналните плейофи в ББЛ Б група, регион Юг, баскетболистите на Хасково Б.

    Възпитаниците на треньора Виктор Колянов отстъпиха у дома на БК Раковски със 70:57. На полувремето гостите водеха с 40:38. Най-резултатен за хасковлии беше Йоан Желев с 15 точки, а капитанът Иван Иванов добави 11. За „Раковски“ силен мач изигра Петър Изевков, който реализира 33 точки.

    Вторият двубой от серията е на 19 май от 20 часа в пловдивската зала Зала Сила. Полуфиналният сблъсък се решава в серия до две победи от три мача.

    Междувременно на 10 май от 18 часа в Спортна зала "Дружба" ще се играе вторият финален плейоф между Хасково и Видабаскет в ББЛ А група, Запад. Хасковлии спечелиха първата среща във Видин.

    Източник: Haskovo.NET

