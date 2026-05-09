Авторска среща с д-р Зорка Угринова събра почитатели на хомеопатията в Хасково

Авторска среща с д-р Зорка Угринова и представяне на книгите ѝ „#ИзбирамХомеопатията“ и „#АзЖената“ се проведе в Регионална библиотека „Христо Смирненски“ в Хасково. Събитието събра читатели и хора, интересуващи се от хомеопатия и алтернативни методи за подкрепа на здравето.

Д-р Зорка Угринова е специалист по обща медицина и клинична хомеопатия. Член е на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация. Дългогодишен преподавател по хомеопатия към Европейска школа по клинична хомеопатия.

По време на срещата тя подчерта, че хомеопатията не отрича конвенционалната медицина, а я допълва. Според нея една от най-честите заблуди е именно противопоставянето между традиционната и алтернативната медицина. Тя отбеляза, че големите и резки промени в живота рядко дават устойчив резултат, докато малките стъпки в ежедневието често водят до по-дълготрайна промяна.

Д-р Угринова разказа, че интересът ѝ към хомеопатията започва още през 1996 година, когато присъства на лекция на френски специалисти. Тогава открива различен подход към човека и неговото здраве.

По време на разговора бяха засегнати и различни хомеопатични типове и състояния, свързани с умора, липса на енергия и емоционално изтощение. Авторката обясни, че в хомеопатията се използват вещества от растителен, животински и минерален произход, които се разреждат многократно.

В презентацията присъства и личен момент от живота на д-р Угринова. Тя сподели, че пази специални спомени от Хасково още от младите си години, когато често е пътувала до града с влак.

Посланието, с което завърши творческата срещата, беше свързано с малките ежедневни избори и грижата за човека „тук и сега“.