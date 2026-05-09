Хасково отбеляза Деня на Европа с концерт на площад „Свобода“

Хасково се присъедини към инициативата „Да отбележим заедно Деня на Европа“, организирана от Представителство на Европейската комисия в България.

Събитието се проведе на пл. „Свобода“, където точно в 12:00 часа Духовият оркестър към община Хасково изпълни химна на Европа „Ода на радостта“.

Тържествената програма продължи с други популярни музикални изпълнения, а за финал звуча Ботев марш. Жители и гости на града имаха възможност заедно да отбележат Деня на Европа – празник на единството, мира и солидарността между европейските народи. Инициативата се проведе едновременно в различни градове на страната.