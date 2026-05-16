„Димитровград“ се спаси от изпадане

Отборът на „Димитровград“ записа ценен успех с 2:1 при визитата си на „Марица“ (Милево). Победата донесе нови 3 точки, с които тимът събра 35 и вече е на 8 от първия отбор под чертата – „Раковски“, който днес загуби с 0:1 от градския си съперник „Секирово“. Единствения шанс на „Раковски“ да се спаси е в оставащите два кръга да запише изразителни победи и да се надява дубъла на „Локомотив“ (Пловдив) да загуби и двата си мача. „Асеновец“ пък вече отдавна изпадна и от следващия сезон ще играе в пловдивската областна група.

В друг мач от кръга днес „Хасково“ загуби от „Созопол“ с 1:0.

В следващия кръг „Хасково“ приема „Родопа“, а „Димитровград“ е домакин на „Гигант“ (Съединение).