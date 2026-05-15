Пътят за Гърция под блокада: Мотористи скочиха срещу високите застраховки

    Стотици мотористи от областите Хасково и Кърджали блокираха ключовия път към Гърция край Свиленград в знак на остър протест срещу драстичното поскъпване на застраховките „Гражданска отговорност“.

    Недоволството в района е част от мащабна национална акция, обхванала 25 точки в цялата страна, като демонстрацията затвори временно движението по автомагистрала „Марица“ при пътен възел „Ново село“ в посока граничния пункт „Капитан Петко войвода“. Заради създалата се блокада се наложи организирането на обходни маршрути, докато протестиращите настояваха за незабавна намеса на държавата срещу това, което те определят като необоснован ценови скок на застрахователните полици.

    Основният аргумент на участниците е, че мотоциклетите се използват предимно сезонно, а не през цялата година, поради което сегашните високи тарифи са несправедливи спрямо реалния риск и времето, прекарано на пътя.

    Освен за по-ниски цени, протестиращите призоваха за пълна прозрачност от страна на застрахователния бранш и настояват за официални данни относно размера на изплатените обезщетения при инциденти, причинени от мотористи, за да стане ясно дали високите премии действително са оправдани от статистиката.

    Източник: Haskovo.NET

    Емоционално изпращане на Випуск 2026 в ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви" в Хасково
