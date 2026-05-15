Първото кръшно хоро на „Китна Тракия пее и танцува“ се изви с Бисера и Лидия

Първото кръшно хоро от 60-тото юбилейно издание на Националния събор „Китна Тракия пее и танцува“ се изви тази вечер в парк Кенана.

Община Хасково покани младите ангелогласни Бисера и Лидия да поставят празнично начало на най-обичания хасковски фестивал. Не пропускайте тридневните прояви, включени в програмата на „Китна Тракия пее и танцува“.

Утре от сутринта до късно вечерта на двете сцени в парк Кенана ще се пеят песни, ще се вият хора, ще се пресъздават стари обичаи, за да бъдат излъчени най-добрите сред добрите пазители на българското народно творчество. Моми и момци ще се люлеят на цветните люлки, а семейства ще правят снимки за спомен от нашата „Китна Тракия“ Хасково 2026.

В събота вечерта кулминацията е гостуването на емблематичната Бинка Добрева. Концертът е с начален час – 18:00.

В неделя „Китна Тракия пее и танцува“ продължава от обяд – два концерта и кулинарно-музикално шоу очакват всички на зелените поляни на Кенана.

Цялата програма вижте на сайта на Община Хасково – ТУК.