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Десетима от „Хасково“ се бориха, но „Крумовград“ спечели баража. Напрежение след края на мача

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    В полуфинален бараж за влизаме в Трета Югоизточна лига ФК „Хасково“ излезе срещу „Крумовград II“. Двубоят се игра на стадион „Чавдар“ в Белозем. 

    Над 500 души изгледаха на живо двубоя, като основна част от тях бяха пристигнали от Хасково.

    Феновете от Града на Богородица пътуваха с автомобили и организирани от ръководството на клуба автобуси. На стадиона бе и звездата на „Ботев“ (Пловдив) Тодор Неделев, който е родом от Белозем. 

    Двубоят започна по-добре за хасковлии. Тимът на Живко Иробалиев имаше предимство при владеене на топката. След няколко минути Павел Кочев излезна на удобна позиция и стреля, но топката мина над напречната греда. „Червено-белите“ продължиха да диктуват темпото на игра. В 23 минута обаче тимът остана с човек по-малко. Само за няколко минути Петьо Николов получи два жълти картона. В 32-та минута Мутлу Алиев стреля опасно, но отново нямаше попадение. Малко по-късно „Крумовград II“ стигна до гол, който обаче бе отменен, заради засада.

    В 40 минута Митко Плахов бе ударен тежко, но не последва картон за играча на „Крумовград II“. 

    В края на полувремето публиката на „Хасково“ скочи на страничния съдия, който при явен тъч за тима свири в полза на противника. 

    Още в началото на второто полувреме Митко а Плахов бе ударен тежко, но отново нямаше картон за играч на крумовградчани. 

    15-на минути след подновяване на играта вратарят на „Хасково“ Кристиян Ангелов се намеси и спаси опасен удар.

    Последва натиск на крумовградчани и само за няколко секунди Ангелов отрази два опасни удара. В 70-та минута стражът на хасковлии отново плонжира и спаси тима си от гол. По-малко от десет минути преди края на редовните 90 Христо Димитров напредна, но бе съборен в наказателното поле на съперника. Димитров остана да лежи на терена, но главният съдия Сталев не спря играта, а при последвалата атака крумовградчани вкараха гол. 

    Това предизвика агитката на „Хасково“ и някои от феновете трябваше да се намесва охраната на стадиона. 

    Съдийските отсъждания продължиха да изнервят публиката на „Хасково“, а делегатът – топ реферът на България през 90-те години на миналия век Атанас Узунов, кротко си седеше и записваше нещо. 

    В крайна сметка „Крумовград II“ спечели и отива на финален бараж за влизане в Трета Югоизточна лига.  

    След двубоя се стигна до сблъсъци и охраната отново трябваше да се намесва. Наложи се да пристигне и полицейски екип, за да могат съдии и отбор на „Крумовград II“ да си тръгнат от стадиона. 

    Източник: Haskovo.NET

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