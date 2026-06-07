От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

Бадминтонистите от Първомай и Димитровград спечелиха титли в на ученическото първенство

Изображение 1 от 13
Покажи в галерия

    Хасково бе домакин на финалите на ученическото първенство по бадминтон за юноши и девойки до 10 клас. 

    Надпреварата продължи три дни. Двубоите бяха в спортен комплекс „Спартак“.

    При девойките отборната титла бе за състезателките на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай. Второто място бе за ЕГ „Проф.д–р Асен Златаров“ – Хасково, а на трета позиция се класира тимът на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора. 

    В индивидуалната надпревара победата отново бе за състезателка от Първомай. Шампионка стана Елена Попиванова от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“. На финала тя победи Елица Божилова от ГПЧЕ „Ромен Ролан“. Ивана Гюрова – ЕГ „Проф.д–р Асен Златаров“ – Хасково бе трета. 

    При юношите отборен шампион стана тимът на ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград. Бадминтонистите на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай бяха втори, а на трето място се класира 

    отборът на СУ „Васил Левски“ – Севлиево.

    Георги Рупцов от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай спечели индивидуалната битка. На финала той победи Беркай Юмер от димитровградската ПМГ „Иван Вазов“. 

    Бронзът бе за Иван Иванов от СУ „Васил Левски“ – Севлиево. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Десетима от „Хасково“ се бориха, но „Крумовград“ спечели баража. Напрежение след края на мача
    Десетима от „Хасково“ се бориха, но „Крумовград“ спечели баража. Напрежение след края на мача
    преди 1 час
    Рибари се състезаваха на язовир „Прогрес“
    Рибари се състезаваха на язовир „Прогрес“
    преди 6 часа
    „Асти ‘91“ отново ликува на шампионата по плажен хандбал
    „Асти ‘91“ отново ликува на шампионата по плажен хандбал
    преди 7 часа
    Хасковлия сигнализира за опасно хлътнали шахти край реката
    Хасковлия сигнализира за опасно хлътнали шахти край реката
    преди 11 часа
    Служител на ВиК-Хасково със златен медал в състезание по шах
    Служител на ВиК-Хасково със златен медал в състезание по шах
    преди 11 часа
    Организират транспорт за баража на ФК „Хасково“ в Белозем
    Организират транспорт за баража на ФК „Хасково“ в Белозем
    преди 12 часа

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – гост народния певец Хамид Имамски

    Случаен виц

    Десетима от „Хасково“ се бориха, но „Крумовград“ спечели баража. Напрежение след края на мача

    Ако съдиш хората, няма да ти остане време да ги обичаш. - Майка Тереза

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Свинско с кисело зеле в гювеч по шопски
    Свинско с кисело зеле в гювеч по шопски

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.