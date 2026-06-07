Бадминтонистите от Първомай и Димитровград спечелиха титли в на ученическото първенство

Хасково бе домакин на финалите на ученическото първенство по бадминтон за юноши и девойки до 10 клас.

Надпреварата продължи три дни. Двубоите бяха в спортен комплекс „Спартак“.

При девойките отборната титла бе за състезателките на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай. Второто място бе за ЕГ „Проф.д–р Асен Златаров“ – Хасково, а на трета позиция се класира тимът на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора.

В индивидуалната надпревара победата отново бе за състезателка от Първомай. Шампионка стана Елена Попиванова от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“. На финала тя победи Елица Божилова от ГПЧЕ „Ромен Ролан“. Ивана Гюрова – ЕГ „Проф.д–р Асен Златаров“ – Хасково бе трета.

При юношите отборен шампион стана тимът на ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград. Бадминтонистите на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай бяха втори, а на трето място се класира

отборът на СУ „Васил Левски“ – Севлиево.

Георги Рупцов от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай спечели индивидуалната битка. На финала той победи Беркай Юмер от димитровградската ПМГ „Иван Вазов“.

Бронзът бе за Иван Иванов от СУ „Васил Левски“ – Севлиево.