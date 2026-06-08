Хасковските класици с куп медали от три поредни турнира по борба

Хасковската школа по борба класически стил отново се доказа, като една от добрите в страната. Възпитаниците на СК „Ангел войвода“ и СК „Хасково“ стигнаха до куп медали в рамките на турнири в Самоков, Тополовград и Пловдив.

Тео Латев триумфира на международен турнир в Самоков. Състезателят на „Ангел войвода“ спечели златния медал при момчетата в категория до 44 кг.

В Тополовград състезателите на „Ангел войвода“ се включиха в турнира ,,Тодор Кьосев“. При децата първа група Ивайла Чобанова се класира на трето място в кат. до 26 кг. Беркай Мехмед също е на трета позиция при 26-килограмовите.

Победител в категория до 35 кг. и носител на приза за най-техничен състезател стана Александър Николов.

В същата категория Кристиян Георгиев е трети. Александър Довган в сребърен медалист при 42-килограмовите, а с бронзови медали в категория до 47 кг. са Иван Вълчев и Себахтин Стоянов.

При децата втора група Селим Юруков е сребърен медалист в кат. до 59 кг.

Втори при кадетите до 60 кг. е Николай Николов, а в кат. до 65 кг. трети е Георги Георгиев. В отборното класиране хасковският клуб се нареди на второ място.

На турнира ,,Атлетик Пловдив“ Тодор Делчев се спечели битката в кат. до 42 кг. при децата първа група. Със сребърни медали при 30 и при 38-килограмовите са съответно Александър Николов и Христо Колев. Бронза при 28-килограмовите завоюва Барлаз Заимов

Дениз Юсеин спечели златен медал в кат. до 47 кг. при децата втора група. Никола Желязков е трети при 59, а Милен Манолов при 35-килограмовите.

При момчетата Чанко Чанков е сребърен медалист в кат. до 85 кг. С бронзови медали участието си завършиха

Александър Вълканов (62), Николай Димитров (75) и Алберт Себахтин (75).