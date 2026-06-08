Слънчево, с повече облаци следобед

Очаква се слънчев и топъл ден, със слънчева сутрин и променлива облачност след 11:00 часа. Температурите ще бъдат между 18 и 28 градуса, а поривите на вятъра няма да надвишат 19 км в час.

През следващите дни сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на отделни места и градушки.

Преобладаващите максимални температури във вторник ще бъдат между 25° и 30°, в сряда и малко по-високи.