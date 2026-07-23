Защо лечението в Хасковската онкология струва по-скъпо: Д-р Иван Иванов с коментар за статистиката

Управителят на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания в Хасково д-р Иван Иванов коментира данните от платформата „Диагноза здраве“, според които лечебното заведение попада в челните места по разминаване в разходите за лечение на един пациент. Повод за това е отчетен разход от над 6000 лева на един пациент при очаквана средна стойност в системата от около 600 лева. Според д-р Иванов статистиката и сухите цифри не винаги разкриват цялата истина. Той поясни, че болницата обслужва население от две области – Хасково и Кърджали, което прави над 350 000 души, и се ползва с дълги традиции в регионалното здравеопазване.

Относно изчислените суми той уточни, че разликата идва от начина, по който се определят престоите и изписването на лекарствата. Онкологично болните са специфична група пациенти – част от медикаментите се изписват за домашно лечение, а при еднодневните престои за терапия тези случаи не се добавят към стандартната стационарна бройка. Така реалната сума за престой се оказва почти двойно по-малка от цитираната, макар че остава сравнително висока.

Основната причина за високите разходи обаче се крие в прилагането на най-съвременното световно лечение. В хасковската онкологична болница се прилагат иновативни имунотерапии и таргетни терапии, чиито цени са изключително високи. Д-р Иванов посочи пример с един от използваните медикаменти, чиято цена е 2636 евро за една ампула, прилагана на всеки 21 дни. Той беше категоричен, че въпреки финансовите затруднения и натрупаните задължения, лекарите не могат да си позволят да спестят модерното лечение, което осигурява по-дълъг живот на пациентите.