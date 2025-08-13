От х:

Новият апарат за лъчетерапия в Хасково влиза в употреба на 20-ти август

Новият апарат за лъчетерапия в Хасково предстои да бъде пуснат в употреба на 20-ти август в 11 часа, съобщиха председателят на Общински съвет Таня Захариева и кметът на община Хасково Станислав Дечев.

Събитието ще се състои в Лъчетерапевтичния комплекс към СБАЛ по онкология – Хасково, кв. „Болярово“, ул. „Болярска“ №2.

Апаратурата от последно поколение ще бъде представена от професор Татяна Хаджиева – водещ специалист в областта на лъчелечението и дългогодишен национален консултант по лъчелечение.

СБАЛО Хасково ЕООД е единственото специализирано лечебно заведение в област Хасково и област Кърджали за профилактика, диагностика, регистрация, комплексно лечение и диспансеризация на болни с онкологични заболявания. Над 13 000 са пациентите на диспансерен отчет от двете области.

Лъчелечението е една от най-бързо развиващите се области в медицината. То се използва в 70% от пациентите с онкологични заболявания. Приложимо е и при доброкачествени тумори на мозъка за избягване на тежки мозъчни операции. Отдавна се прилага и при болезнени шипове и други деформации на крайниците при възрастни хора, така че с 3 сеанса болките се намаляват значително.

Новият апарат на Лъчетерапевтичния комплекс към СБАЛО Хасково запълва една голяма лечебна ниша за хората в Хасковска, Кърджалийска и Смолянска област. Това е апаратура от последно поколение, която дава възможност и за т.н. радиохирургия, безкръвна лъчева операция, която пациентите предпочитат, показва опитът на експертите като професор Татяна Хаджиева – дългогодишен Национален консултант по лъчелечение.

До закупуването и инсталирането на апаратурата за лъчелечение от последно поколение в СБАЛО Хасково се стигна, след като през август 2023 г. по предложение на кмета на Община Хасково Станислав Дечев Общински съвет Хасково прие решение болницата да проведе преговори с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за осигуряване на дългосрочно финансиране на проект „Внедряване на съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение в СБАЛО – Хасково ЕООД“ в размер до 7 038 195 лева.

За да осигури възможност за адекватни грижи и лечение за хората от Хасково и региона, Община Хасково прие да бъде солидарен длъжник със СБАЛО – Хасково за неговото изплащане за 20 години, с цел внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение.

С реализацията на този проект в Лъчетерапевтичния комплекс на СБАЛО – Хасково вече ще се прилагат методи за диагностика и лечение, отговарящи на най-високите медицински стандарти в областта на лъчелечението.

Източник: Haskovo.NET

