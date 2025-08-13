Деца научиха историята на семейство бухали сред приказната природа на парк „Кенана“

Децата на Хасково научиха историята на семейство бухали сред вълшебната природа на парк „Кенана“ в последното приказно четене за „Лято в библиотеката 2025“.

Бухалите от приказката живеят в омагьосана гора, където пътеките пеят, животните разговарят, а цветовете танцуват във въздуха.

Магията на словото продължи с отпечатване на длани и пръсти на хартия и се превърна в истински празник на детското въображение и усмивки.

Предишните две приказни четения бяха в парковете „Ямача“ и „Градска градина“ в Хасково.