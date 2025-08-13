От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

Деца научиха историята на семейство бухали сред приказната природа на парк „Кенана“

Изображение 1 от 8
Покажи в галерия

    Децата на Хасково научиха историята на семейство бухали сред вълшебната природа на парк „Кенана“ в последното приказно четене за „Лято в библиотеката 2025“.

    Бухалите от приказката живеят в омагьосана гора, където пътеките пеят, животните разговарят, а цветовете танцуват във въздуха.

    Магията на словото продължи с отпечатване на длани и пръсти на хартия и се превърна в истински празник на детското въображение и усмивки.

    Предишните две приказни четения бяха в парковете „Ямача“ и „Градска градина“ в Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Как светът посрещна Новата 2025 година
    Как светът посрещна Новата 2025 година
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    Хасково и Аида от високо.
    Хасково и Аида от високо.

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Новият апарат за лъчетерапия в Хасково влиза в употреба на 20-ти август
    Новият апарат за лъчетерапия в Хасково влиза в употреба на 20-ти август
    преди 2 часа
    Четирима са задържани за шофиране в нетрезво състояние в Хасково и Димитровград
    Четирима са задържани за шофиране в нетрезво състояние в Хасково и Димитровград
    преди 3 часа
    Задържаха 20 контрабандни надуваеми лодки в турски тир
    Задържаха 20 контрабандни надуваеми лодки в турски тир
    преди 4 часа
    Задържаха мъж с издирвани регистрационни табели и наркотик
    Задържаха мъж с издирвани регистрационни табели и наркотик
    преди 4 часа
    Мъж открадна портмоне от чантата на жена в центъра на Хасково
    Мъж открадна портмоне от чантата на жена в центъра на Хасково
    преди 4 часа
    Водач загина на място след удар в мантинела и дърво
    Водач загина на място след удар в мантинела и дърво
    преди 4 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Eric Clapton - One Woman

    Случаен виц

    Новият апарат за лъчетерапия в Хасково влиза в употреба на 20-ти август

    Животът е като карането на колело: трябва да се движим напред, за да не загубим равновесие. - Алберт Айнщайн

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Шоколадови бисквити Сняг
    Шоколадови бисквити Сняг

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини