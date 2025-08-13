От х:

Започна изграждането на хеликоптерна площадка край АГО-Хасково

    Започна изграждането на площадката за кацане на медицински хеликоптер край Акушеро-гинекологичното отделение в Хасково.

    Днес на място имаше тежка техника, с която стартира разчистването на терена, който е с площ от 900 кв. м., вляво от сградата на АГО. Имаше и представител на фирма, която е ангажирана с изграждането на няколко вида инсталации - ВиК, отводнителна и противопожарна.

    Инвестиционното намерение е за изграждане на хеликоптерна площадка, която представлява тънка стоманобетонова плоча на еластична основа с дебелина 250 мм. Теренът се предвижда за оразмерителен вертолет Leonardo A109S Trekker с дължина D = 12.96 м, височина 3.60 м, ротор диаметър – 10.83 м, максимално излетно тегло – 3175 кг.

    Плацът ще бъде във формата на квадрат с дължина 30 м, който ще се изгради от армиран бетон с дебелина 25 см.

    Изграждането на болничното вертолетно летище ще струва 292 740,17 лева без ДДС.

    Източник: Haskovo.NET

