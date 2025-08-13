От х:

Четирима са задържани за шофиране в нетрезво състояние в Хасково и Димитровград

Четирима водачи са задържани за шофиране след употреба на алкохол през изминалото денонощие, съобщиха от МВР-Хасково.

Трима от тях са на възраст 38 г., 37 г. и 54 г. Те са пренощували в ареста на Районно управление Хасково, хванати от униформените полицаи да шофират колите си съответно с 1.37, 1.54 и 2.10 промила алкохол в издишания въздух.

Четвъртият заловен нарушител е в Димитровград. Той е управлявал „Опел“ с наличие на 1.56 промила.

Двама от четиримата са отказали кръвни изследвания. По всички случаи са заведени бързи производства.

Източник: Haskovo.NET

Задържаха 20 контрабандни надуваеми лодки в турски тир
Задържаха мъж с издирвани регистрационни табели и наркотик
Мъж открадна портмоне от чантата на жена в центъра на Хасково
Водач загина на място след удар в мантинела и дърво
Над 800 000 лева дължат некоректни абонати на ВиК Хасково
Слънчево и ветровито над Хасковска област
