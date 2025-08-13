От х:

Задържаха мъж с издирвани регистрационни табели и наркотик

Харманлиец е задържан за наркотик, съобщиха от МВР-Хасково. Вчера полицаи са проверили жилището на 32-годишния на улица „Св. св. Кирил и Методий“, където открили пакет с бяло прахообразно вещество с тегло 30 грама и 8 регистрационни табели за МПС, от които 4 са били обявени за издирване. Веществото е предадено за експертиза, познайникът на полицията е задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство. 

Със същата мярка на задържане в Районно управление в Свиленград е и 26-годишен жител на Сопот. Младежът е проверен на улица „23 септември“. В себе си държал 2 вейпа, чиято течност е отреагирала при полеви наркотест на марихуана.

Източник: Haskovo.NET

