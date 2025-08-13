От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

Задържаха 20 контрабандни надуваеми лодки в турски тир

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    Митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево задържаха 20 контрабандни надуваеми лодки при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

    Около 22:30 часа в неделя, на пункта пристига влекач с полуремарке, с чужда регистрация. В зоната за митнически контрол водачът – турски гражданин, представя пред митническите служители документи за превозвана групажна стока от Турция за Германия и Нидерландия. Той е заявил, че няма друго за деклариране.

    Във връзка с предварителен рисков анализ е извършена щателна митническа проверка на превозното средство. В хода на проверката митническите инспектори откриват в товара пакети с 20 надуваеми лодки с подсилено дъно и приблизителни размери 8 метра дължина и 3,5 метра ширина.

    Контрабандните лодки са задържани и на водача е съставен акт по Закона за митниците за опит да бъдат пренесени стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.

    Подобни плавателни съдове се използват за нелегален превоз на мигранти от Европейския съюз към Великобритания през Ламанша. В рамките само на последните около две седмици митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали 45 контрабандни надуваеми лодки от този вид, укрити в товарни автомобили със стоки от Турция за държави в ЕС, а от началото на годината са задържани на пункта общо 69 надуваеми лодки.

    В сътрудничество с британските институции Агенция „Митници“ продължава работата по пресичането на трафика на така наречените „малки лодки“ през България.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Светът

    Четирима са задържани за шофиране в нетрезво състояние в Хасково и Димитровград
    Четирима са задържани за шофиране в нетрезво състояние в Хасково и Димитровград
    преди 54 минути
    Задържаха мъж с издирвани регистрационни табели и наркотик
    Задържаха мъж с издирвани регистрационни табели и наркотик
    преди 1 час
    Мъж открадна портмоне от чантата на жена в центъра на Хасково
    Мъж открадна портмоне от чантата на жена в центъра на Хасково
    преди 1 час
    Водач загина на място след удар в мантинела и дърво
    Водач загина на място след удар в мантинела и дърво
    преди 1 час
    Над 800 000 лева дължат некоректни абонати на ВиК Хасково
    Над 800 000 лева дължат некоректни абонати на ВиК Хасково
    преди 1 час
    Слънчево и ветровито над Хасковска област
    Слънчево и ветровито над Хасковска област
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Измерения и вибрации

    Случаен виц

    Мъж открадна портмоне от чантата на жена в центъра на Хасково
    Задържаха мъж с издирвани регистрационни табели и наркотик

    Забелязал съм, че дори хората, които твърдят, че всичко е предопределено и ние нищо не можем да направим, за да го променим, дори и те се оглеждат преди да пресекат улицата .-Стивън Хокинг

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сироп от вишни
    Сироп от вишни

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини