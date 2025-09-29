От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Над 2900 спортни обувки и чехли „ментета“ задържаха на Капитан Андреево

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    Недекларирани 2896 чифта спортни обувки и 18 чифта чехли, всички с лога на защитени търговски марки, откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево, при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.  Това съобщиха от Агенция „Митници“.

    В ранния следобед на 24.09.2025 г. на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът с турско гражданство декларира, че превозва текстилни изделия от Полша през България за Турция. След анализ на риска превозното средство е насочено за щателна митническа проверка, включително с рентген.

    При последвалия физически контрол митническите служители откриват в товарното помещение сред другата легална и декларирана стока 313 кашона с 2896 чифта спорни обувки и 18 чифта чехли, всички с лога на известни търговски марки.

    Недекларираните стоки на стойност 268 703 лева (137 385.69 EUR) са задържани. 

    По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор. Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Румен Минчев: Реколтата от тютюн е добра, очакваме по-висока изкупна цена
    Румен Минчев: Реколтата от тютюн е добра, очакваме по-висока изкупна цена
    преди 1 час
    График на мобилните полицейски групи за срещи по селата през октомври
    График на мобилните полицейски групи за срещи по селата през октомври
    преди 3 часа
    100 дрона озаряват небето над Хасково със страхотно светлинно шоу за идването на еврото
    100 дрона озаряват небето над Хасково със страхотно светлинно шоу за идването на еврото
    преди 5 часа
    Млад мъж е арестуван за грабеж, отмъкнал с бой портмоне с 20 лева
    Млад мъж е арестуван за грабеж, отмъкнал с бой портмоне с 20 лева
    преди 5 часа
    Откриха малки количества дрога в трима на възраст между 17 и 21 години
    Откриха малки количества дрога в трима на възраст между 17 и 21 години
    преди 5 часа
    Велосипедист е в болница след падане
    Велосипедист е в болница след падане
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Andrea Bocelli -Vivo Per Lei (Live From Teatro Del Silenzio, Italy / 2007)

    Случаен виц

    Румен Минчев: Реколтата от тютюн е добра, очакваме по-висока изкупна цена

    В днешния ден главната политическа задача не е в това да се даде на човек свобода, а в това да се удовлетворят неговите потребности. Уистън Хю Одън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Домашна торта Фантазия
    Домашна торта Фантазия

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини