Румен Минчев: Реколтата от тютюн е добра, очакваме по-висока изкупна цена

Въпреки отпусканите субсидии, тютюнопроизводството не е от предпочитаните сектори в Хасковска област. Със сигурност сред основанията за това е, че средствата не обезпечават полагания труд, а в същото време изисква много постоянство.

От години наред Румен Минчев от хасковското село Книжовник остава сред едни от най-големите тютюнопроизводители в региона и страната, занимаващ се с производство от около 25 години. Той обработва 500 декара площи в землищата на селата Жълти бряг, Корен и Стамболово. Отглежда два сорта тютюн – Ориенталски (60% от посевите) и Вирджиния (40% от посевите).

Всяка сутрин, още по тъмно той е на полето, наред с работниците, за да може процесът да върви. Очевидно трудолюбието се възнаграждава – особено през този сезон, защото реколтата е богата. Това сподели Румен Минчев, който тази сутрин ръководеше процеса по бране на тютюна край село Жълти бряг, извършван изцяло на ръка. За пример дори и на по-възрастните беше 18-годишната Гюлтен от Маслиново, която беше „като машина“.

Някои от листата са достигнали 75 см дължина. „Реколтата е доста добра, което се дължи на постоянството, на натрупаната практика през годините и климатичните условия, които тази година са сравнително добри“, каза Румен Минчев. Той посочи, че единственият проблем е недостигът на вода за поливки.

Производителят заяви, че очаква по-добри изкупни цени в сравнение с предходни години, защото реколтата е много по-добра. Смята, че увеличението ще е с около 2 лева. Той каза, че миналата година Ориенталският тютюн (дребнолистен) е бил продаван по около 11 лева за килограм, а тази година очаква 13 лева. Тютюнът от сорта Вирджиния (с по-едри листа) е бил изкупуван по 8 лева за килограм, а тази година очаква около 10 лева.

За всеки продаден килограм тютюн и произведен в периода 2016-2018 г. има и субсидии от 3 до 5 лева, но реализираните добиви трябва да бъдат отчетени документално и то количествата да са предадени на една от двете лицензирани фирми за изкупуване на тютюн.

С обработката на тютюна Румен Минчев осигурява и препитание на много хора, каквито през последните години трудно се намират, макар надникът им да е по 60, 70 или 80 лева – заплащане, което месечно подхвърля това на много служители в институции.

„Преди години 1 кг месо – шол струваше колкото 1 кг тютюн. Сега месото е над 20 лева, а тютюнът е 10 лева. Ако е по-слаба реколтата, производителят загива“, коментира Минчев. В тази връзка има и недостиг на тютюн в България, казва той. По негова информация, през 1985 г. в страната са се произвеждали по 180 000 тона тютюн, а сега се произвеждат по 3 000 тона годишно, което с 60 пъти по-малко.

„До 2015 година в България имаше 77 фирми, които обработваха Вирджиния. В момента сме 5 фирми“, каза Румен Минчев.

Анета Кутелова