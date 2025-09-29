График на мобилните полицейски групи за срещи по селата през октомври

Продължават срещите на мобилните полицейски групи в малките населени места от Хасковска област. Целта е запознаване на място с проблемите, противодействие и превенция на най-често срещаните престъпления, на които стават жертви предимно възрастни хора, които са основната част от населението на селата. Такива са телефонните измами, кражбите и вероятните измами, свързани с прехода от лев към евро като разплащателна валута. Ето и графика по дати и часове:

На 13.10.2025 г. за времето от:

10:00ч. – 11:00ч. в с. Върбица, общ. Д-град;

11:15ч. – 12:00ч. в с. Бодрово, общ. Д-град;

13:00ч. – 13:45ч. в с. Скобелево, общ. Д-град;

14:00ч. – 14:30ч. в с. Сталево, общ. Д-град;

14:45ч. – 15:15ч. в с. Ябълково, общ. Д-град;

На 14.10.2025 г. за времето от:

10:00ч. – 10:45ч. в с. Радиево, общ.Д-град;

11:00ч. – 11:45ч. в с. Голямо Асеново, общ.Д-град;

12:30ч. – 13:15ч. в с. Бряст, общ.Д-град;

13:30ч. – 14:00ч. в с. Здравец, общ.Д-град;

14:15ч. – 15:00ч. в с. Странско, общ.Д-град;

На 15.10.2025 г. за времето от:

10:00ч. – 11:00ч. в с. Воден, общ. Д-град;

11:15ч. – 12:00ч. в с. Черногорово, общ. Д-град;

12:45ч. – 13:30ч. в с. Злато поле, общ. Д-град;

13:45ч. – 14:30ч. в с. Долно Белево, общ. Д-град;

14:45ч. – 15:15ч. в с. Райново, общ. Д-град;

На 16.10.2025 г. за времето от:

10:00ч. – 11:00ч. в с. Длъгнево, общ.Д-град;

11:15ч. – 12:00ч. в с. Великан, общ.Д-град;

12:30ч. – 13:15ч. в с. Каснаково, общ.Д-град;

13:30ч. – 14:15ч. в с. Добрич, общ.Д-град;

14:30ч. – 15:15ч. в с. Крум, общ.Д-град;

На 17.10.2025 г. за времето от:

10:00ч. – 10:45ч. в с. Крепост, общ. Д-град;

11:00ч. – 11:45ч. в с. Брод, общ. Д-град;

12:30ч. – 14:00ч. в гр. Меричлери, общ.Д-град;

14:15ч. – 15:00ч. в с. Малко Асеново, общ. Д-град;

На 21.10.2025 г. за времето от:

10:15ч. – 11:00ч. в с. Криво поле, общ.Х-во;

11:15ч. – 12:00ч. в с. Момино, общ. Х-во;

13:00ч. – 13:45ч. в с. Елена, общ. Х-во;

14:00ч. – 14:45ч. в с. Болярски извор, общ.Х-ли;

15:00ч. – 15:45ч. в с.Славяново, общ.Х-ли;

На 22.10.2025 г. за времето от:

10:00ч. – 11:00ч. в с. Манастир, общ.Х-во;

11:15ч. – 12:00ч. в с. Книжовник, общ.Х-во;

13:00ч. – 13:45ч. в с. Жълти бряг, общ.Стамболово;

14:00ч. – 14:30ч. в с. Царева поляна, общ.Стамболово;

14:45ч. – 15:15ч. в с. Балкан, общ.Стамболово;

На 23.10.2025 г. за времето от:

10:00ч. – 11:00ч. в с. Гледка, общ. Стамболово;

11:15ч. – 12:00ч. в с. Долно Ботево, общ. Стамболово;

12:45ч. – 13:30ч. в с. Лясковец, общ.Стамболово;

13:45ч. – 14:30ч. в с. Зимовина, общ.Стамболово;

14:45ч. – 15:15ч. в с. Поповец, общ.Стамболово;

На 24.10.2025 г. за времето от:

10:00ч. – 11:00ч. в с. Въгларово, общ. Хасково;

11:15ч. – 12:00ч. в с. Сираково, общ. Мин. бани;

12:30ч. – 13:15ч. в с. Колец, общ. Мин. бани;

13:30ч. – 14:00ч. в с. Караманци, общ. Мин. бани;

14:15ч. – 15:00ч. в с. Боян Ботево, общ. общ. Мин. бани;