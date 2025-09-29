От х:

100 дрона озаряват небето над Хасково със страхотно светлинно шоу за идването на еврото

100 дрона озаряват небето над Хасково със страхотно светлинно шоу за идването на еврото на 30 септември, съобщиха от Областната администрация. Светлинното шоу ще е част от информационата кампания за въвеждането на единната европейска валута. Хасковлии и гостите на града ще могат да го наблюдават от 21:00 ч., то ще продължи около 5 минути.

Същият ден, във вторник, в 10 часа в зала „Марица“ на Областна администарция - Хасково ще започне информационна среща, посветена на въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. В нея ще участват представители на местните власти, бизнеса и гражданите.  По време на събитието, част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България, ще бъде представена ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове в процеса по въвеждане на еврото.

Целта на инициативата е да информира обществото за конкретните срокове, стъпки и практически аспекти, които съпътстват историческия преход към единната европейска валута.

Участие ще вземат водещи институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт, Икономическият и социален съвет, Асоциацията на индустриалния капитал в България. Списъкът за участие допълват КНСБ, Асоциацията на банките в България, кметове на общини, представители на общинските съвети, на бизнеса, НПО, синдикати и граждани. 

Източник: Haskovo.NET

