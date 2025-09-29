100 дрона озаряват небето над Хасково със страхотно светлинно шоу за идването на еврото на 30 септември, съобщиха от Областната администрация. Светлинното шоу ще е част от информационата кампания за въвеждането на единната европейска валута. Хасковлии и гостите на града ще могат да го наблюдават от 21:00 ч., то ще продължи около 5 минути.

Същият ден, във вторник, в 10 часа в зала „Марица“ на Областна администарция - Хасково ще започне информационна среща, посветена на въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. В нея ще участват представители на местните власти, бизнеса и гражданите. По време на събитието, част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България, ще бъде представена ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове в процеса по въвеждане на еврото.

Целта на инициативата е да информира обществото за конкретните срокове, стъпки и практически аспекти, които съпътстват историческия преход към единната европейска валута.

Участие ще вземат водещи институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт, Икономическият и социален съвет, Асоциацията на индустриалния капитал в България. Списъкът за участие допълват КНСБ, Асоциацията на банките в България, кметове на общини, представители на общинските съвети, на бизнеса, НПО, синдикати и граждани.